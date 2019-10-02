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ABD'li avukatlardan UCM'ye "MBS insanlığa karşı suçlardan soruşturulsun" çağrısı

58 dakika önce

ABD'li iki avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderdikleri dilekçede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği suçlamaları da dahil olmak üzere "insanlığa karşı suç...

ABD'li avukatlardan UCM'ye

ABD'li iki avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya gönderdikleri dilekçede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği suçlamaları da dahil olmak üzere "insanlığa karşı suç işlemekten" soruşturulmasını talep etti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li avukatlar Bruce Fein ve W. Bruce DelValle, Washington merkezli kuruluş Ulusal Çıkar Vakfı adına, UCM'ye bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede UCM Başsavcısı Bensouda'dan, MBS'nin göreve geldiği Haziran 2017'den bu yana siyasi rakiplerini ve kendisine karşı çıkanlara "acımasızca ve sistematik şekilde zulmettiği" belirtildi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya da geçen yıl öldürülmeden önce işkence edildiği ve gazetecinin cinayete kurban gittiğinin anımsatıldığı dilekçede, MBS'nin kendisine karşı gelenlere işkence ettiği, insan hakları savunucularına zulmettiği, Yemen'de birçok savaş suçu işlediği ve tüm bunların "insanlığa karşı suç" teşkil ettiği kaydedildi.

Dilekçede, "Veliaht Prens'in sayın Kaşıkçı'yı öldürtmesi uluslararası barış ve istikrarı tehdit ediyor ve bu cezalandırılmazsa MBS'nin daha da pervasızlaşacak." değerlendirmesine yer verildi.

"MBS kendi ayağına sıktı"

Avukat Fein, CNN'e yaptığı açıklamada MBS'nin geçen hafta "60 dakika" isimli programa yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayetinde tüm sorumluluğu üstleniyorum." demesine rağmen bu konuda kişisel bir dahli olmadığını söylemesine ilişkin "Kendi ayağına sıktı" yorumunu yaptı.

Fein, "Komuta sorumluluğu yasası çerçevesinde, MBS sadece bildiklerinden değil, bilmesi gerekenlerden de sorumlu. Kendinizi isteyerek kör edemezsiniz." eleştirisinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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