Son Dakika Haberleri: ABD'li baba "şeytan çıkarma seansı" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
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ABD'li baba "şeytan çıkarma seansı" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldürdü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde "şeytan çıkarma ritüeli" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldüren adam tutuklandı.

ABD'li baba

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde "şeytan çıkarma ritüeli" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldüren adam tutuklandı.


Yetkililer, zanlının çocuğun boğazından aşağı sıcak su dökerek ölümüne yol açtığını duyurdu. Pablo Martinez adlı zanlı polise verdiği ilk ifadede, "çocuğunun içine şeytan kaçtığı için şeytan çıkarma seansı düzenlediğini ve sıcak suyu da şeytanı çıkarmak için döktüğünü" söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:16 
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