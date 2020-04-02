ABD'li babadan 3 kızına 1 nisan şakası - Son Dakika

ABD'nin North Carolina eyaletinde bir baba, üç kızına '1 Nisan' şakası yaptı. Okulların açıldığını söyleyen baba, kızlarını erken saatte giyindirip, evin önünde okul servisini bekletti. O anları görüntüleyen baba, videoyu sosyal medyadan yayınladı.

North Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yaşayan baba, üç kızına 1 Nisan şakası yaptı. Robert Scott Gower Jr adlı baba, kızlarına koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan okulların açıldığını söyledi. Sabah erken saatte uyanan kızlar, giyinerek evin önüne çıktı. Evin önünde servis bekleyen kızlarına "bugün hangi gün?" diye sordu. 1 nisan olduğunu anlayan kızlar, kızgınlık içinde babalarına bağırmaya başladılar. O anları kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyadan "bunu yapmak zorundaydım…. 1 Nisan!" mesajıyla yayınladı. Görüntüler, kısa sürede 4 milyon kez izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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evin önünde bekleyen 3 kızın görüntüsü

babanın kamera arkasından konuşması

kızların babalarına doğrı kızgınlıkla koşması