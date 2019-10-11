Son Dakika Haberleri: Abd'li bakan mnuchin'den türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması
Son Dakika Güncel Abd'li bakan mnuchin'den türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması

Abd'li bakan mnuchin'den türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması

25 dakika önce

ABD'li Bakan Mnuchin'den Türkiye'ye 'yaptırım' açıklamasıABD, (DHA)- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Bakanlığa Türkiye'yi hedef alacak yaptırım yetkisi veren kararnamenin ABD Başkanı Trump tarafından imzalanacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını söyledi.

ABD'li Bakan Mnuchin'den Türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması

ABD, (DHA)- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Bakanlığa Türkiye'yi hedef alacak yaptırım yetkisi veren kararnamenin ABD Başkanı Trump tarafından imzalanacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını söyledi.

Bakan Mnuchin, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar için yetki veren başkanlık kararnamesini imzalayacak diye konuştu. Trump'ın operasyonla ilgili endişeleri olduğunu ifade eden Mnuchin, Türkiye'nin finansal kurumlarını yaptırım konusunda uyarıyoruz. Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağız. Yaptırımlar güçlü olacak. Umarım bunları uygulamak zorunda kalmayız dedi.

Abd'li bakan mnuchin'den türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:27 Kaynak: DHA
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