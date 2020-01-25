ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede? - Son Dakika Dünya

ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede?

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında Ukrayna hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.

ABD'li Bakan Pompeo ile gazeteci arasında harita polemiği: Ukrayna nerede?, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında Ukrayna hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.


Bakan Pompeo, NPR muhabiri Kelly'e verdiği röportajda, Ukrayna ve özellikle Trump yönetiminin ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i kovmasına yönelik sorularına sinirlenerek, röportajı erken bitirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:28 
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