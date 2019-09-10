Abd'li bakan ross'tan bakan koca'ya ziyaret

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross'u makamında kabul etti. Ziyaretin bas¸ta sagˆlık olmak u¨zere iki u¨lke arasında var olan iyi ilis¸kilerin derinles¸tirilmesi ve c¸es¸itlendirilmesi ac¸ısından o¨nemli fırsat oluşturduğunu belirten Bakan Koca, ABD ile Türkiye'nin pek c¸ok alanda iyi ilis¸kilere sahip oldugˆunu vurguladı. Bakan Koca, "İs¸ birligˆimiz zaman zaman sınamalarla test edilse de pek c¸ok alanda gelis¸meye devam ettigˆini go¨rmekten memnuniyet duyuyorum. Tarihten bu yana su¨regelen bu is¸ birligˆinin, gu¨nu¨mu¨z s¸artlarına go¨re yeni bir s¸ekil alması gerektigˆini du¨s¸u¨nu¨yorum. U¨lkelerimiz arasındaki 2018 yılında 20,7 milyar dolar du¨zeyinde olan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine c¸ıkarılması hususunda her iki u¨lkenin de mutabık kalması iyi ilis¸kilerimizin gelecegˆine yo¨nelik umut vadeden bir gelis¸medir. Bu hedefin gerc¸ekles¸mesinde ticari denge unsurunun da go¨zetilmesi gerektigˆi inancındayım" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Ross ise Sağlık Bakanı Koca ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sağlık alanında iki ülke arasında önemli bağlar olduğunu kaydeden Ross, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkat çekti.

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ANKARA,