ABD'li Bakan Yardımcısı'nın Çin-Pakistan ilişkileri eleştirisine iki ülkeden tepki - Son Dakika
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ABD'li Bakan Yardımcısı'nın Çin-Pakistan ilişkileri eleştirisine iki ülkeden tepki

6 saat önce

ABD'nin Orta ve Güney Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine yönelik eleştirilerine yanıt veren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın kendisi için faydalı olan projelere devam edeceğini bildirdi.

ABD'li Bakan Yardımcısı'nın Çin-Pakistan ilişkileri eleştirisine iki ülkeden tepki, System.String[]

ABD'nin Orta ve Güney Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine yönelik eleştirilerine yanıt veren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın kendisi için faydalı olan projelere devam edeceğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Kureyşi, Pakistan'ın çıkarları doğrultusunda önüne çıkan fırsatları değerlendireceğini belirterek, "Pakistan, kendi çıkarlarını gözetmeli. Bu nedenle çıkarlarımız doğrultusunda faydalı olan projelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Wells'in açıklamalarına bir tepki de Çin'den geldi. Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD-Pakistan ilişkilerinin gelişmesinden mutluluk duyuyoruz ancak ABD, Pakistan-Çin ilişkilerine ve CPEC'e karışmamalı." değerlendirmesi yer aldı.

ABD'nin olumsuz propaganda yaptığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin CPEC konusundaki yanlış tutumunda ısrar ettiği belirtildi.

CPEC kapsamında 32 projenin tamamlandığı ve 75 binin üzerinde istihdam sağlandığı hatırlatılan açıklamada, Pakistan ulaşım altyapısının da önemli ölçüde yenilendiği kaydedildi.

Projenin uluslararası kurallara uygun şekilde açık yürütüldüğün altı çizilen açıklamada, "ABD, ülkeleri ve şirketleri karalayarak küresel ekonomiye değil kendi siyasi hedeflerine hizmet ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Wells'in CPEC'in Pakistan'ı borç batağına saplayacağına yönelik eleştirilerine karşılık Pakistan'ın borç yükünün yüzde 5'inin CPEC'ten kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Wells, resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da CPEC'in Pakistan'ın yararına bir proje olmadığını, CPEC'e Dünya Bankası'nın kara listesine alınmış şirketlerin katıldığını söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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