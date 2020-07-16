ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika

ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

Bank of America'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalırken, Morgan Stanley'in karı aynı dönemde yüzde 45 arttı.

Bank of America'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalırken, Morgan Stanley'in karı aynı dönemde yüzde 45 arttı.

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ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ve Morgan Stanley bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 3,5 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ikinci çeyreğinde 7,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,74 dolarken bu yılın aynı döneminde 0,37 dolara geriledi.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 22,3 milyar dolara düştü. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Bank of America'nın geliri 23,1 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley'nin net kar ve gelirinde artış

Morgan Stanley ise bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış göstererek 3,2 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ikinci çeyreğinde 2,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,23 dolarken bu yılın aynı döneminde 1,96 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 13,4 milyar dolara çıktı. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Morgan Stanley'nin geliri 10,2 milyar dolar olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Morgan Stanley, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
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