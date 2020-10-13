ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika

ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

13.10.2020 15:41
ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı, System.String[]

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un karı azaldı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un karı azaldı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2019'nin üçüncü çeyreğinde 9,08 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,92 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 2,68 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir azalış kaydederek 29,9 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 30 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup'un karı yüzde 34 azaldı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre de bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Bankanın geçen senenin temmuz-eylül dönemindeki net karı, 4,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,07 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 1,40 dolara düştü.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalış göstererek 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 18,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Citigroup, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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