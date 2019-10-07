Son Dakika Haberleri: ABD’li Barfresh Türkiye’ye hızlı girdi
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ABD’li Barfresh Türkiye’ye hızlı girdi

48 dakika önce

ABD'nin en hızlı büyüyen catering şirketlerinden Barfresh, Türkiye'ye gelme kararı aldı.

ABD’li Barfresh Türkiye’ye hızlı girdi, System.String[]

ABD'nin en hızlı büyüyen catering şirketlerinden Barfresh, Türkiye'ye gelme kararı aldı. Hollywood merkezli şirket, ilk adımı İncirlik'teki ABD askeri üssüyle atıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, İncirlik, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:16 
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