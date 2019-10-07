ABD’li Barfresh Türkiye’ye hızlı girdi
48 dakika önce
ABD'nin en hızlı büyüyen catering şirketlerinden Barfresh, Türkiye'ye gelme kararı aldı.
ABD'nin en hızlı büyüyen catering şirketlerinden Barfresh, Türkiye'ye gelme kararı aldı. Hollywood merkezli şirket, ilk adımı İncirlik'teki ABD askeri üssüyle atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:16
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