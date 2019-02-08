ABD'li Başantrenörden Vakıfbank'a Övgü
28 dakika önce
ABD Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, Avrupa ve dünya şampiyonu VakıfBank'ı övdü.
ABD
Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, Avrupa
ve dünya şampiyonu VakıfBank'ı övdü.
Yapılan açıklamaya göre Kiraly, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ın Bulgaristan
temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendiği maçı izledi.
VakıfBank Spor Sarayı'nı da gezen ABD'li başantrenör, "VakıfBank, efsanevi bir kulüp. Bu kulüpte olağanüstü bir organizasyon, iyi bir koç, iyi bir takım ve büyük başarılar var. VakıfBank Spor Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok iyi imkanları olan bir salon inşa edilmiş. Bu salon yeni jenerasyon için çok büyük bir fırsat. Oyuncuların çalışması ve gelişmesi için her imkan var." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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