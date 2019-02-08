Son Dakika Haberleri: ABD'li Başantrenörden Vakıfbank'a Övgü

ABD'li Başantrenörden Vakıfbank'a Övgü

28 dakika önce

ABD Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, Avrupa ve dünya şampiyonu VakıfBank'ı övdü.

ABD'li Başantrenörden Vakıfbank'a Övgü, System.String[]
ABD Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, Avrupa ve dünya şampiyonu VakıfBank'ı övdü.

Yapılan açıklamaya göre Kiraly, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ın Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendiği maçı izledi.

VakıfBank Spor Sarayı'nı da gezen ABD'li başantrenör, "VakıfBank, efsanevi bir kulüp. Bu kulüpte olağanüstü bir organizasyon, iyi bir koç, iyi bir takım ve büyük başarılar var. VakıfBank Spor Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok iyi imkanları olan bir salon inşa edilmiş. Bu salon yeni jenerasyon için çok büyük bir fırsat. Oyuncuların çalışması ve gelişmesi için her imkan var." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: AA

Spor
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