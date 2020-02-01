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ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti
6 saat önce
ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, A Milli Takım'da oynayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Larkin, "Bu ülkeyi temsil etmekten onur duyarım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:07
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