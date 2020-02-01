ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti - Son Dakika Dünya

ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti

6 saat önce

ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti

ABD'li basketbolcu Shane Larkin Türk Milli Takımı'nı tercih etti, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, A Milli Takım'da oynayacağını duyurdu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Larkin, "Bu ülkeyi temsil etmekten onur duyarım." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Shane Larkin, basketbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:07 
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