ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li bilim adamlarından 'oruç' tespiti - Son Dakika

ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti

6 saat önce

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

ABD'li bilim adamlarından

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

England, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor
Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz

Son Dakika Haberleri
06:03 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika
06:01 Ankara kanal istanbul animasyonu - Son Dakika
06:01 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika
05:48 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milis-esnaf çatışmasında ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
05:18 Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 06:23:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]