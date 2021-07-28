ABD'li bilim insanları: Çin yeni nükleer füze depoları inşa ediyor

ABD'li bilim insanları, Çin'in batısında 100'den fazla nükleer füze deposunu barındıracak bir alanın inşa edildiğini açıkladı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) tarafından hazırlanan raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ait uydu görüntülerinde, alanın 110 depoyu içine alacak kadar büyük olduğu belirtildi.

Raporda, Gobi Çölü'nde inşasına başlanan alanda 14 deponun tamamlandığı, 19 depo için zeminin hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin'deki nükleer yığınağın kaygı verici olduğunu ifade ediyor.

Son iki ay içinde Çin'in batısında ikinci yeni depo alanının inşa edildiği belirtiliyor.

Amerikan Washington Post gazetesi geçen ay Çin'in Gansu eyaletindeki Yumen bölgesinde bir alanda 120 deponun tespit edildiği haberi yayımlamıştı.

Pazartesi günü yayımlanan FAS raporunda, Yumen'in 380 km kuzey batısındaki Hami bölgesinde belirlenen yeni alanın inşa sürecinin henüz erken bir aşamada olduğu belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2020'de yaptığı bir açıklamada, Çin'in 200 civarındaki nükleer savaş başlıkları stokunu iki katına çıkarmayı hedeflediği iddia edilmişti.

Uzmanlar, ABD'nin 3800 nükleer silah başlığına sahip olduğunu belirtiyor.

Çinli nükleer uzman Song Zhongping, inşa halinde olan nükleer üs keşfi haberlerini yalanladı.

South China Post gazetesinde yer alan habere göre Song, nükleer depoların modasının geçtiğini belirterek, "Çin hali hazırda mobil füze fırlatma rampalarını kullanmış ve sabit depolardan vazgeçmiş durumda; emek-yoğun bu depolar zaman kaybına yol açıyor, maliyetli ve saldırıya ve imhaya açık" ifadesini kullandı.

ABD-Rusya arasında silahların kontrolü müzakeresi

ABD ve Rusya heyetleri, silahların kontrolü başta olmak üzere, iki ülke arasında son dönemde anlaşmazlığa yol açan konuları görüşmek için Cenevre'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Rus mevkidaşı Sergei Ryabkov arasında yapılan görüşme, nükleer silahların azaltılması konusunda duraksayan müzakerelerin canlandırılması yönünde ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak Çin bugüne kadar silahların kontrolü ile ilgili müzakerelere katılmadı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Stratejik Komutanlığı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Çin'deki gelişmeye ilişkin kaygılarını dile getirdi

Mesajda, "Dünyanın karşı karşıya olduğu artan tehdit ve bunu çevreleyen gizlilik perdesi ile ilgili bugüne dek ifade ettiğimiz şeyi kamuoyu iki ay içinde ikinci kez keşfetti" denildi.