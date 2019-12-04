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ABD'li bilim insanlarından bebeklerin geniyle oynayan Çinli biyofizikçiye tepki; başarısız ve yalan
6 saat önce
"Çin'de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırma iddiasıyla ikiz bebeklerin genetiği ile oynandı ancak bu adım hedefine ulaşamadı. Bilim insanları çalışmaya tepki gösterdi ve olası sonuçlara dikkat çekti: "İstenmeyen mutasyonlara (değişim) da neden olmuş olabilir"
"Çin'de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırma iddiasıyla ikiz bebeklerin genetiği ile oynandı ancak bu adım hedefine ulaşamadı. Bilim insanları çalışmaya tepki gösterdi ve olası sonuçlara dikkat çekti: "İstenmeyen mutasyonlara (değişim) da neden olmuş olabilir"
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü dergisinde (MIT Technology Review) yayımlanan ve Çin'de dünyaya gelen ilk genetiği değiştirilmiş ikiz bebekler Lulu ve Nana ile ilgili makalede, etik ve bilimsel normların görmezden gelindiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:43
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