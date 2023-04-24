ABD'li bilim insanlarından korkutan rapor! O ilimizde 6.8 şiddetinde deprem bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li bilim insanlarından korkutan rapor! O ilimizde 6.8 şiddetinde deprem bekleniyor

25.04.2023 12:53

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremleri analiz etti. Yaptıkları araştırmalar sonucunda büyük yıkıma uğrayan Malatya'da 6.8 şiddetinde yeni bir deprem beklediklerini belirten uzmanlar, Pütürge ilçesindeki fay hattına dikkat çekti.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen bir grup bilim insanı bölgeye gelerek birtakım incelemelerde bulundu.

HATTIN BİR BÖLÜMÜNDE KIRILMA OLMADI

Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti.

PÜTÜRGE İLÇESİNİ İŞARET ETTİLER

Malatya'nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Uzmanlar, bu kaymanın da 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğine dikkat çekti.

"NEREDE OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini belirten Jeofizikçi Sylvain Barbot, "Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey, betonun kendisinin bile parçalandığıydı. Bu deprem, bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz. Meydana gelebilecek depremin zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li bilim insanlarından korkutan rapor! O ilimizde 6.8 şiddetinde deprem bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li bilim insanlarından korkutan rapor! O ilimizde 6.8 şiddetinde deprem bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement