ABD'li çift haklarındaki "DEAŞ'a destek verme" suçlamasını kabul etti - Son Dakika
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ABD'li çift haklarındaki "DEAŞ'a destek verme" suçlamasını kabul etti

13.09.2022 02:02
ABD'li çift haklarındaki "DEAŞ'a destek verme" suçlamasını kabul etti

ABD'li bir çift, DEAŞ'a katılmak üzere Yemen'e giden bir gemiye binmeye çalışırken yakalandıklarını itiraf etti.

ABD'li bir çift, DEAŞ'a katılmak üzere Yemen'e giden bir gemiye binmeye çalışırken yakalandıklarını itiraf etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan vatandaşı olan Erva Muthana ve James Bradley isimli çift, haklarındaki terör örgütü DEAŞ'a destek verme suçlamasını kabul etti.

Çift, geçen yıl New Jersey eyaletinde bir gemiye binerek DEAŞ'a katılmak üzere Yemen'e gitmeye çalıştıklarını ve bu süreçte yakalandıklarını itiraf etti.

Ayrıca Muthana'nın kız kardeşi Hoda Muthana'nın da 2014'te DEAŞ gelini olduğu ve şu anda ABD'ye geri dönebilmek için uğraştığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li çift haklarındaki 'DEAŞ'a destek verme' suçlamasını kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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