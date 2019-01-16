Son Dakika Haberleri: ABD'li Bir Yetkili, Münbiç'te Meydana Gelen Patlamada 4 ABD Askerinin Öldüğünü, 3 Askerin de...

ABD'li Bir Yetkili, Münbiç'te Meydana Gelen Patlamada 4 ABD Askerinin Öldüğünü, 3 Askerin de...

1 saat önce

IHAAW171916-ASA/16-01-2019- ABD'li bir yetkili, Münbiç'te meydana gelen patlamada 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığı açıkladı.

ABD'li Bir Yetkili, Münbiç'te Meydana Gelen Patlamada 4 ABD Askerinin Öldüğünü, 3 Askerin de..., System.String[]
IHAAW171916-ASA/16-01-2019

- ABD'li bir yetkili, Münbiç'te meydana gelen patlamada 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığı açıkladı. 16.01.2019 17: 19: 16 TSI
NNNN - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

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