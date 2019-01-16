ABD'li Bir Yetkili, Münbiç'te Meydana Gelen Patlamada 4 ABD Askerinin Öldüğünü, 3 Askerin de...
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IHAAW171916-ASA/16-01-2019- ABD'li bir yetkili, Münbiç'te meydana gelen patlamada 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığı açıkladı.
IHAAW171916-ASA/16-01-2019
- ABD'li bir yetkili, Münbiç'te meydana gelen patlamada 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığı açıkladı. 16.01.2019 17: 19: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:25 Kaynak: İHA
Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü
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