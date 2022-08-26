Moderna Baş Hukuk Danışmanı Shannon Thyme Klinger, yaptığı yazılı açıklamada, "Pfizer ve BioNTEch'in yasa dışı yollarla Moderna'nın icatlarını kopyaladığına ve şirketin izni olmadan bu icatları kullanmaya devam ettiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Moderna, Pfizer ve BioNTech'e mRNA aşı teknolojisini kopyaladıkları gerekçesiyle dava açtı - Son Dakika

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