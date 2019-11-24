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ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı
6 saat önce
ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.
ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.
ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:54
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