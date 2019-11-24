Son Dakika Haberleri: ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı
Son Dakika Spor ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı - Son Dakika Spor

ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı

6 saat önce

ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.

ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı, System.String[]

ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.


ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:54 
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