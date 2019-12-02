Son Dakika Haberleri: ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı
Son Dakika Dünya ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı - Son Dakika Dünya

ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı

6 saat önce

ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.

ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı, System.String[]

ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.


ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sovyetlerin son liderinden ABD ve Rusya'ya çağrı: Yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermeyin
ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li boksçu Wilder, nakavtla aldığı maçla unvanını koruyarak Muhammed Ali'yi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]