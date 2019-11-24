Son Dakika Haberleri: ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
Son Dakika Spor ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti - Son Dakika Spor

ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti

6 saat önce

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağırsıklet müsabakasında ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını korudu.

ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti, System.String[]

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağırsıklet müsabakasında ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ile mağlup ederek şampiyonluk unvanını korudu.

ABD'nin Las Vegas şehrinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da yapılan mücadelede ABD'li boksör Wilder, Kübralı Ortiz'i 7'nci rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumayı başardı. 34 yaşındaki boksör bu galibiyetle eski efsane boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'in (9) rekorunu kırarken ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin rekorunu ise yakalamış oldu.

REKOR JOE LUIS'E AİT

Ağırsiklet boks tarihinde unvan koruma rekoruna 25 maçla ABD'li Joe Luis sahip. Luis'i 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko takip ediyor.

Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan 34 yaşındaki Wilder'in ise, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Wilder, ağır siklet boks kemerini 10 kez korumayı başardı.


Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Ali, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
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