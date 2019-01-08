Son Dakika Haberleri: ABD'li Bolton Türkiye'den ayrıldı

ABD'li Bolton Türkiye'den ayrıldı

1 saat önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

ABD'li Bolton Türkiye'den ayrıldı, System.String[]
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:05 

John Bolton, Beyaz Saray, Türkiye, Ekonomi
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