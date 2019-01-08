ABD'li Bolton Türkiye'den ayrıldı
1 saat önce
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:05
Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan Sevişme Sahnesi İtirafı!
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor