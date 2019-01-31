ABD'li Bolton: Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmayın
1 saat önce
ABD, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmamasını istedi.
ABD, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmamasını istedi. ABD'nin Venezuela büyükelçisi Elliott Abrams da, Washington'un tüm ülkelerde Venezuela'ya ait altın ve banka hesapları gibi varlıkları aradığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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