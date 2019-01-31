Son Dakika Haberleri: ABD'li Bolton: Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmayın

ABD'li Bolton: Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmayın

1 saat önce

ABD, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmamasını istedi.

ABD'li Bolton: Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmayın, System.String[]
ABD, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmamasını istedi. ABD'nin Venezuela büyükelçisi Elliott Abrams da, Washington'un tüm ülkelerde Venezuela'ya ait altın ve banka hesapları gibi varlıkları aradığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Washington, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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