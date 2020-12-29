ABD'li Büyükelçi Norland, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - Son Dakika

ABD'li Büyükelçi Norland, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

29.12.2020 13:53
ABD'li Büyükelçi Norland, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü, System.String[]

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, ülkesinin Libya'daki siyasi diyalog çabalarının başarıya ulaşması ve 5+5 Ortak Askeri Komitesi ateşkesinin kalıcı hale getirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, ülkesinin Libya'daki siyasi diyalog çabalarının başarıya ulaşması ve 5+5 Ortak Askeri Komitesi ateşkesinin kalıcı hale getirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Norland ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri çevrimiçi toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Devlet Yüksek Konseyi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, görüşmede, siyasi diyalogla ilgili gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı ifade edildi.

ABD'li Büyükelçi, "toplantıda tartışılan konuların çoğunda görüşlerin birbirine yakın olduğunu" vurgulayarak, ülkesinin siyasi diyalog çabalarının başarıya ulaşması ve 5+5 Ortak Askeri Komitesi ateşkesinin kalıcı hale getirilmesi konusunda tavrının kesin olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca iki tarafın da diyalog sürecinin sonucunda Libya'da kalıcı istikrara ulaşılması, bölünmelere son verilerek ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması konusunda istekli olduğu belirtildi.

Siyasi Diyalog Forumu yeni bir toplantı yapacak

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, ülkedeki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere Libya Siyasi Diyalog Forumu'na yeni bir toplantı çağrısı yaptı.

BM misyonu, Diyalog Forumu üyelerine dün akşam gönderdiği mesajda, toplantının 30 Aralık Çarşamba günü yerel saatle 16.00'da yapılacağını duyurdu.

Üyelere gönderilen mesajda, siyasi diyalogdaki son gelişmelerin ve gelecek adımların görüşüleceği belirtilirken görüşmenin çevrimiçi olarak yapılacağı aktarıldı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 15 Aralık'taki oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamamıştı.

BM öncülüğünde ilki, 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li Büyükelçi Norland, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - Son Dakika


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