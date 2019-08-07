Son Dakika Haberleri: ABD'li çiftçiler, Trump'ın ticaret politikalarına isyan ediyor
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ABD'li çiftçiler, Trump'ın ticaret politikalarına isyan ediyor

57 dakika önce

ABD'nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

ABD'li çiftçiler, Trump'ın ticaret politikalarına isyan ediyor, System.String[]
ABD'nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Çin, Trump'ın ticaret görüşmelerinde Çin malları üzerindeki tarifeleri daha da genişletmesi tehdidinde bulunmasının ardından ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurdu. Tarım endüstrisindeki dalgalanma etkilerinin yanı sıra kötüleşen ticaret savaşı, ABD finans piyasalarını olumsuz şekilde etkilediği kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yeni vergi tarifesi uygulayacaklarını açıklamasının ardından gerilen ABD-Çin ticari ilişkileri, ABD'li çiftçileri de harekete geçirdi. Söz konusu ek tarifelerin ardından, Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını geçici bir süre durdurma kararı alması üzerine ABD'li çiftçiler, Trump'ın bu kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump ise geçen hafta sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir açıklamasında, tarifelerden zarar gören çiftçilerin gerekli görülürse hükümet yardımıyla desteklenebileceğini ve ekonominin 'güçlü bir pozisyonda' olduğunu söyledi. - İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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