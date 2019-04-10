ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Washington Post'a Yazdı: Tutuklu ABD Vatandaşlarının Bırakılması İçin...

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Washington Post gazetesine yazdığı "ABD Erdoğan'a ve siyasi tutuklamalarına karşı çıkmalı" başlıklı makalesinde Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini vurguladı, sert ekonomik...

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Washington Post gazetesine yazdığı "ABD Erdoğan'a ve siyasi tutuklamalarına karşı çıkmalı" başlıklı makalesinde Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini yazdı.



ABD'deki federal hükümeti bağlı bulunan ve ABD Helsinki Komisyonu adıyla da bilinen Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu'nun eş başkanı olan Wicker, geçen yıl Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD'lileri mutlu ettiğini hatırlattı ve ekledi:



"Kongre'nin baskısı ve Türk yetkilileri hedef alan yaptırımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Brunson'ı siyasi tavizler almak için bir yem olarak kullanamayacağı konusunda açık bir mesaj verdi. Artan siyasi ve ekonomik maliyetlerle karşılaşan Erdoğan geri adım attı."



Brunson'ın bırakılmasının Erdoğan'ın "rehineler alma uygulamasına" son vermediğini belirten Wicker, Türkiye'nin en az bir ABD vatandaşı ve ABD hükümetinin iki Türk çalışanını "asılsız suçlamalarla" cezaevinde tutmaya devam ettiğini söyledi.



Senatör Wicker, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon için ABD'den yeşil ışık veya S-400 hava savunma sisteminin alımına göz yumulması gibi taleplerini ABD'ye kabul ettirmek için bu "masum insanları" kullandığını savundu.



"Müzakere yalnızca Erdoğan'ın kötü davranışlarını mükafatlandırır"



Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu fakat öyleymiş gibi davranmadığını belirten Wicker, makalesine şöyle devam etti:



"ABD nasıl pastör Brunson'ın siyasi tutukluluğuna ve kötü muamele görmesine tolerans göstermediyse, bugün Türkiye'de tutuklu bulunan diğer vatandaşları ve çalışanları için de aynısını yapmalı.



"ABD Brunson için Türkiye'ye baskısını artırırken aynı zamanda diğer tutukluların da özgürlüğü için Türkiye'yle pazarlık yürüttü. Onların özgürlüğünün gönül yapma yoluyla sağlanamayacağı artık çok açık. Onların kaderine dair herhangi bir müzakere yalnızca Erdoğan'ın kötü davranışlarını mükafatlandıracaktır. Brunson örneğinde olduğu gibi yalnızca sert siyasi ve ekonomik baskı işe yarar."



Türkiye'de binlerce Türk vatandaşının da siyasi gerekçelerle tutuklandığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi onların özgürlüklerine saygı duymaya çağırması gerektiğini belirten Senatör Wicker, makalesini şöyle sonlandırdı:



"Güvenlerini ve güvenliklerini bizim ellerimize teslim eden bu cesur bireylerin gözünde ABD'nin güvenilirlikleri tehlikede.



"Türkiye'deki iş arkadaşlarının durumu oradaki konsolosluk çalışanlarımızın aklında ve ulusal vicdanımızdaki yerini koruyor. Onlar özgür kılınana kadar hiçbir çabadan kaçınmamak gerekir."

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