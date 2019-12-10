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ABD'li Daniels, Van STEM&Makers Expo'ya katıldı

6 saat önce

ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Karla Daniels, Van STEM&Makers Expo'ya katıldı.

ABD'li Daniels, Van STEM&Makers Expo'ya katıldı, System.String[]

ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Karla Daniels, Van STEM&Makers Expo'ya katıldı.


ABD Adana Kültür ve Eğitim Ataşesi Karla Daniels, 7-8 Aralık 2019'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen STEM & Makers Expo'da açılış konuşmasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle yapılan STEM & Makers Expoları; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) uygulayıcılarını, araştırmacıları, politika belirleyicileri ve öğrencileri bir araya getirerek halkın STEM ile etkileşimini teşvik etmekte, STEM eğitiminin kalitesini ve STEM alanlarına katılımın arttırılmasını amaçlıyor. ABD Büyükelçiliği, şu ana kadar Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab tarafından Adıyaman, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Malatya ve Mersin'de düzenlenen ve farklı yaş gruplarından 200 binden fazla kişinin katıldığı expoları destekledi.


Van'da gerçekleşen STEM & MakersExpo'da, bilim şovları ve bir STEM SLAM (bilim insanlarıyla bilim konuşmaları) dahil 35 farklı STEM çalıştayı gerçekleşti. Devlet okullarından bin 278 öğrenci dahil olmak üzere toplam 3 bin 500 kişi katıldı. Expo'nun kendine özgü atmosferi, öğrencilere uygulamalı STEM aktivitelerine katılma ve farklı STEM alanlarından ünlü bilim insanları ve uygulamacılarıyla iletişim kurma fırsatı verdi.


ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ataşesi Karla Daniels, Expo'nun açılış konuşmasında, hızlı teknolojik gelişme karşısında rekabetçi kalabilmek için STEM eğitiminin önemine vurgu yaptı. - VAN

Amerika Birleşik Devletleri, Adana, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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