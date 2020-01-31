ABD'li Delta ve American Airlines, yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Vuhan kentinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu.

American Airlines, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren 27 Mart'a kadar Çin'e uçuş gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Delta hava yolları da Çin'den çıkmaya çalışan insanlara yardımcı olmak amacıyla 6 Şubat'a kadar seferlere devam edeceklerini, sonrasında 30 Nisan'a kadar tüm seferleri durduracaklarını duyurdu.

Dün, Fransız Hava Yolu şirketi Air France, Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, Lufthansa Group ve İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia da Çin seferlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.