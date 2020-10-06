ABD'li Demokrat başkan adayı Joe Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı Açıklaması - Son Dakika

ABD'li Demokrat başkan adayı Joe Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı Açıklaması

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Donald Trump yönetimine, "Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapması" çağrısında bulundu.

ABD'li Demokrat başkan adayı Joe Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı Açıklaması, System.String[]

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Donald Trump yönetimine, " Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapması" çağrısında bulundu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin hazırlıklarını sürdüren Demokratların adayı ve eski Başkan Yardımcısı Biden, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, "Trump yönetimi, Yunanistan'a yönelik bölgede herhangi bir provokatif eylemden kaçınması, askeri tehditleri bırakması ve diplomasi için alan yaratması konusunda Türkiye'ye baskı yapmalı." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği azaltma çabalarını desteklediğini kaydeden Biden'ın Yunanistan'ın eylemlerine ilişkin herhangi bir yorum yapmaması dikkati çekti.

Skandal Ayasofya çağrısı

Biden ayrıca, 86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müze statüsüne çevrilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Eski Başkan Yardımcısı, "Başkan Erdoğan'a Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını geri alarak, Ortodoks inancı da dahil olmak üzere herkesin eşit haklara sahip olabileceği müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın ocak ayında New York Times'a verdiği bir röportajda Türkiye'deki seçilmiş iktidarı hedef alan ve geçen ay kamuoyuna yansıyan açıklamalarına Ankara sert tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li Demokrat başkan adayı Joe Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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