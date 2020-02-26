ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi - Son Dakika

ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi

6 saat önce

Beyaz Saray'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık ek fon talebini "yetersiz" bulan Demokratlar, 8,5 milyar dolar ek fon isteminde bulundu.

ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi, System.String[]

Beyaz Saray'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık ek fon talebini "yetersiz" bulan Demokratlar, 8,5 milyar dolar ek fon isteminde bulundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri ve New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer, Kovid-19 ile mücadele için 8,5 milyar dolar ek fon talep eden teklifini Senato Tahsisatlar Komitesine gönderdi.

Gazetecilere teklifin detayları hakkında bilgi veren Schumer, "Bu teklif, koronavirüs ile küresel çapta mücadele için gerekli kaynaktır. Amerikan halkı, virüs tüm topluma yayılmadan hükümetin durumla başa çıkmaya hazırlıklı olduğunu bilmelidir. Kongre bir an önce harekete geçmeli. Kaybedecek zamanımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifteki fonun 3 milyar dolarının Kamu Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Acil Durum Fonuna, 2 milyar dolarının virüsle mücadele için eyaletler ve yerel yönetimlere, 1,5 milyar dolarının Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine, 1 milyar dolarının aşı çalışmalarına, 1 milyar dolarının ise acil durum fonlarına aktarılması ön görülüyor.

Başkan Donald Trump yönetimi, önceki gün virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talebini Kongreye göndermişti ancak Demokratlar, tehditin ciddi ve bu rakamın "yetersiz" olduğunu savunmuştu.

Facebook'tan Kovid-19 reklamlarına engel

Öte yandan sosyal medya platformu Facebook'tan da Kovid-19 konusunda yeni bir adım geldi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı "tedavi" ya da "önlem" vaadinde bulunan reklamların yasaklanacağı duyuruldu. Ayrıca, virüsün durumu hakkında panik yaratan içeriklerin de engelleneceği kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin açıkladığı verilere göre ABD'de şu ana kadar 59 vakaya rastlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Facebook, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok
Eski Beyaz Saray Doktoru itiraf etti: Trump'ın yemeğine gizlice karnabahar karıştırıyorduk ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]