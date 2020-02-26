ABD'li Demokratlar'dan Kovid-19 için 8,5 milyar dolar ek fon talebi - Son Dakika

Beyaz Saray'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık ek fon talebini "yetersiz" bulan Demokratlar, 8,5 milyar dolar ek fon isteminde bulundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri ve New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer, Kovid-19 ile mücadele için 8,5 milyar dolar ek fon talep eden teklifini Senato Tahsisatlar Komitesine gönderdi.

Gazetecilere teklifin detayları hakkında bilgi veren Schumer, "Bu teklif, koronavirüs ile küresel çapta mücadele için gerekli kaynaktır. Amerikan halkı, virüs tüm topluma yayılmadan hükümetin durumla başa çıkmaya hazırlıklı olduğunu bilmelidir. Kongre bir an önce harekete geçmeli. Kaybedecek zamanımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifteki fonun 3 milyar dolarının Kamu Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Acil Durum Fonuna, 2 milyar dolarının virüsle mücadele için eyaletler ve yerel yönetimlere, 1,5 milyar dolarının Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine, 1 milyar dolarının aşı çalışmalarına, 1 milyar dolarının ise acil durum fonlarına aktarılması ön görülüyor.

Başkan Donald Trump yönetimi, önceki gün virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talebini Kongreye göndermişti ancak Demokratlar, tehditin ciddi ve bu rakamın "yetersiz" olduğunu savunmuştu.

Facebook'tan Kovid-19 reklamlarına engel

Öte yandan sosyal medya platformu Facebook'tan da Kovid-19 konusunda yeni bir adım geldi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı "tedavi" ya da "önlem" vaadinde bulunan reklamların yasaklanacağı duyuruldu. Ayrıca, virüsün durumu hakkında panik yaratan içeriklerin de engelleneceği kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin açıkladığı verilere göre ABD'de şu ana kadar 59 vakaya rastlandı.