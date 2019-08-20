ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi
1 saat önce
Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD'nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies, Medek Medikal'in tamamını satın almak için görüşmelere başladı.
Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD'nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies, Medek Medikal'in tamamını satın almak için görüşmelere başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:14
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