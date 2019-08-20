Son Dakika Haberleri: ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi
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ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi

1 saat önce

Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD'nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies, Medek Medikal'in tamamını satın almak için görüşmelere başladı.

ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi, System.String[]
Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD'nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies, Medek Medikal'in tamamını satın almak için görüşmelere başladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:14 
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