ABD’li dev Türkiye’ye hızlı girdi

Uzun zamandır Türk pazarında satış yapan ABD'nin en önemli sağlık şirketlerinden Cooper Companies, Medek Medikal'in tamamını satın almak için görüşmelere başladı.

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