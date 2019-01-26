ABD'li Diplomattan Venezuela'daki Siyasi Kriz İçin Sükunet Çağrısı
1 saat önce
Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ABD'li diplomat Rosemary DiCarlo, Venezuela'da süren siyasi kriz için sükunet çağrısında bulundu.
Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler
Genel Sekreter
Yardımcısı ABD
'li diplomat Rosemary DiCarlo, Venezuela
'da süren siyasi kriz için sükunet çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizin masaya yatırılması için olağanüstü toplandı. Venezuela'daki siyasi krizi tartışmak üzere yapılan toplantıda konuşan Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ABD'li diplomat Rosemary DiCarlo, taraflara sükunet çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan ABD'li diplomat Rosemary DiCarlo, Venezuela'da uzayan siyasi krizin ciddi bir endişeye yol açtığını, halkın üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu, yüksek düzeyde siyasi kutuplaşma, artan insani yardım ihtiyacı ve ciddi insan hakları kaygıları ile karşı karşıya olunduğunu açıkladı. Rosemary DiCarlo, "Ülkenin vatandaşlarına huzuru, barışı ve siyasi çözümü getirmeye hep birlikte yardımcı olmalıyız" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:18 Kaynak: İHA
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