ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar
ABD'li Dr. Michael Greger, tavuk çiftliklerinden çıkabilecek bir virüsün koronavirüsten (Covid-19) daha tehlikeli olabileceğini ve dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini belirtti.
ABD'li Dr. Michael Greger, tavuk çiftliklerinden çıkabilecek bir virüsün koronavirüsten (Covid-19) daha tehlikeli olabileceğini ve dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini belirtti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle son verilere göre 367 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 6 milyondan fazla insan ise virüse yakalandı. ABD'li diyetisyen Dr. Michael Greger, kümes hayvanları yaşadığı sürece, salgın hastalıkların olacağını söyledi. Hayvansal ürünlerin tüketilmesine karşı olan ve buna yönelik kampanyalar düzenleyen Greger, tavuk çiftliklerinden yayılacak herhangi bir virüsün dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini söyledi.
- Abd
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:55 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar - Son Dakika Dünya
Son Dakika Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi Antik dünyanın ayakta kalan tek yapısının 4.600 yıllık gizemi çözüldü! Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay