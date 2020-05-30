ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar - Son Dakika

ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar

ABD'li Dr. Michael Greger, tavuk çiftliklerinden çıkabilecek bir virüsün koronavirüsten (Covid-19) daha tehlikeli olabileceğini ve dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini belirtti.

ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar, System.String[]
ABD'li Dr. Michael Greger, tavuk çiftliklerinden çıkabilecek bir virüsün koronavirüsten (Covid-19) daha tehlikeli olabileceğini ve dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle son verilere göre 367 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 6 milyondan fazla insan ise virüse yakalandı. ABD'li diyetisyen Dr. Michael Greger, kümes hayvanları yaşadığı sürece, salgın hastalıkların olacağını söyledi. Hayvansal ürünlerin tüketilmesine karşı olan ve buna yönelik kampanyalar düzenleyen Greger, tavuk çiftliklerinden yayılacak herhangi bir virüsün dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini söyledi.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'li diyetisyenden kritik uyarı: Virüs tavuk çiftliklerinden bulaşırsa ölüm oranları artar - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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