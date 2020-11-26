ABD'li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın - Son Dakika

ABD'li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın

26.11.2020 19:05
ABD'li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın, System.String[]

ABD'nin Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Ken Remy, maske takmayanları sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle uyardı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Ken Remy, maske takmayanları sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle uyardı. Maske takmayanlara yalvaran Dr. Remy, "Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak" dedi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Ken Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske takmayanları uyardı Amerikalılara maske takmaları konusunda adeta yalvaran Dr Remy, elinde tuttuğu entübasyon için kullanılan laringoskop cihazını ve oksijen maskesini kameraya göstererek, "Solunumunuz dakikada 40 nefese kadar hızlandığında ve oksijen seviyeniz 80'e düştüğünde göreceğiniz şey budur" dedi.

"SİZE YALVARIYORUM"

Dr. Remy uyarısını şu sözlerle sürdürdü: " Umarım hayatının son anı böyle olmaz. Çünkü maske takmaya başlamazsanız hayatınızın sonunda göreceğiniz şey budur. Sosyal mesafeye uymaya başlamazsanız. Ellerini iyice yıkamazsan. Size söz veriyorum, tam olarak göreceğiniz şey bu. Anneniz, babanız veya çocuklarınız hayatlarının sonunda ne görecek? Bu ciddi. Size yalvarıyorum"

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi, Tıp Merkezi, Missouri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın - Son Dakika


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