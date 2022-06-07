Ülkemizde Melek Ceyla Gölcüklü ve usta gazeteci Ufuk Güldemir'in mücadele etmesi nedeniyle sık bilinen ve genelde ünlülerin hastalığı olarak tanımlanan pankreas kanseri hakkında ABD'de dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.
Michigan Üniversitesi Rogel Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, sofralarında genellikle yüksek yağlı yiyecek tüketen kişilerin, pankreas kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu belirledi.
Nature Communications'da yayınlanan ve Doktor Imad Shureiqi tarafından yönetilen çalışma, farelerde kanser öncesi pankreas lezyonlarının izlenme sonucu oluşturuldu.
Bilim insanları, pankreas kanseri için yüksek risk taşıyan yiyecekleri şu şekilde sıraladı:
Son Dakika › Yaşam › ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler - Son Dakika