ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler - Son Dakika
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ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler

07.06.2022 12:23
ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler

Türkiye'de birçok ünlünün yakalanması sebebiyle "ünlülerin hastalığı" olarak bilinen pankreas kanseri çok sinsi ilerliyor. ABD'li doktorlar, yüksek yağlı yiyecek tüketenlerin pankreas kanseri için daha fazla risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Ülkemizde Melek Ceyla Gölcüklü ve usta gazeteci Ufuk Güldemir'in mücadele etmesi nedeniyle sık bilinen ve genelde ünlülerin hastalığı olarak tanımlanan pankreas kanseri hakkında ABD'de dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.

AŞIRI YAĞLI YİYECEK BARINDIRANLAR RİSKLİ GRUPTA

Michigan Üniversitesi Rogel Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, sofralarında genellikle yüksek yağlı yiyecek tüketen kişilerin, pankreas kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu belirledi.

FARELERDE PANKREAS ÖNCESİ BELİRTİLER İZLENDİ

Nature Communications'da yayınlanan ve Doktor Imad Shureiqi tarafından yönetilen çalışma, farelerde kanser öncesi pankreas lezyonlarının izlenme sonucu oluşturuldu.

SOFRALARDAKİ BÜYÜK TEHLİKELER

Bilim insanları, pankreas kanseri için yüksek risk taşıyan yiyecekleri şu şekilde sıraladı:

  • Yağlı et parçaları
  • Sosis ve turta dahil et ürünleri
  • Peynir, özellikle çedar gibi sert peynirler
  • Krema, ekşi krema ve dondurma
  • Peynirli kraker ve patlamış mısır gibi bazı tuzlu atıştırmalıklar
  • Çikolatalı şekerleme
  • Bisküvi, kek ve hamur işleri
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Son Dakika Yaşam ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler - Son Dakika


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