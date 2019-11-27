ABD'li doktorun ölümünde şüphe yok

Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki evinde cansız bedeni bulunan NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel'in yapılan otopsinin ardından doğal nedenlerden hayatını kaybettiği ve ölümünde herhangi bir şüphenin bulunmadığı öğrenildi.



İzmir'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Steidel'ın otopsisi tamamlandı.



59 yaşındaki doktorun ölümünde herhangi bir şüpheye rastlanmadığı öğrenilirken, Steidel'ın doğal nedenlerden hayatını kaybettiği belirlendi.



2 çocuk babası olan ABD vatandaşı James Edward Steidel'ın cenazesinin ülkesine götürülmek üzere resmi işlemlerin sürdüğü belirtildi. - İZMİR