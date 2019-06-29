Son Dakika Haberleri: ABD'li ekip Türkiye'de çalışma yapacak
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ABD'li ekip Türkiye'de çalışma yapacak

1 saat önce

Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye'ye götürüyor.

ABD'li ekip Türkiye'de çalışma yapacak, System.String[]
Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye'ye götürüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48 
Washington, Türkiye, Ekonomi
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