ABD'li ekip Türkiye'de çalışma yapacak
1 saat önce
Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye'ye götürüyor.
Washington
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48
'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye
'ye götürüyor.
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