ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor - Son Dakika
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ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor

23.08.2022 12:23
ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor

ABD'li ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, "Arz tarafındaki şokları savaşla, yaptırımlarla ve jeopolitik gerilimlerle beslemeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'li ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, "Arz tarafındaki şokları savaşla, yaptırımlarla ve jeopolitik gerilimlerle beslemeye devam ediyoruz" dedi.

NEW YORK, 23 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, CNBC'nin "Street Signs Asia (Sokak İşaretleri Asya)" programında, ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin ABD Başkanı Joe Biden'in enflasyonu kontrol etme çabalarına yardımcı olmadığını söyledi. Sachs, Biden yönetiminin Çin'e yönelik Trump dönemi gümrük vergilerini sürdürmemesi gerektiğini söyledi ve "Biden'ın hemen hemen aynı Çin karşıtı çizgiyi izlediğini, hatta belki de Trump'a kıyasla bunu neredeyse daha da yoğunlaştırdığını" kaydetti. Columbia Üniversitesi profesörü ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs, "Bence bu dünya için birçok tehlike yönünden kötü. Enflasyon tarafına yardımcı olmuyor" dedi. Profesör, enflasyonun öngörülebilir gelecekte yüksek kalmasını beklediğini söyledi. Sachs, "Arz tarafındaki şokları savaşla, yaptırımlarla ve jeopolitik gerilimlerle beslemeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Ekonomist: Abd-Çin Gerginliği Biden'a Enflasyonla Mücadelesinde Yardımcı Olmuyor - Son Dakika
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