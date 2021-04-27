KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ - Son Dakika

KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ

27.04.2021 11:24

ABD'li ünlü yönetmen Elia Kazan'ın anne ve babasının doğup büyüdüğü, Kim Kardashian'ın ise babasının babaannesinin yaşadığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

ABD'li ünlü yönetmen Elia Kazan'ın anne ve babasının doğup büyüdüğü, Kim Kardashian'ın ise babasının babaannesinin yaşadığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Mahalle muhtarı Ali Kapısız, "Köyümüze zaman zaman Ermeni misafirlerimiz ataları için geliyorlar. Böyle bir soykırım olmuş olsa bu insanlar ata topraklarına nasıl gelsinler?" dedi.

İlçeye 6 kilometre uzaklıkta yerleşim yeri olan Germir, 12'nci yüzyılda kuruldu. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar, Ortodoks Rumlar, Apostolik ve Ortodoks Ermeniler ve Müslüman Türkler, Germir'de birlikte yaşadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sadece Türkler yaşarken, diğer kültürler farklı sebeplerle ayrılmak zorunda kaldı. Germir aynı zamanda, 3 kez Oscar kazanması ve 5 kez de aynı ödüle aday gösterilmesinin yanı sıra çok sayıda prestijli ödülün sahibi, dünyaca ünlü Yunan asıllı ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın da ata memleketi. 1909-2003 yılları arasında burada yaşayan Elia Kazan'ın anne ve babası, burada doğup büyüdü. O dönem köy olan Germir'de 'Aliye Kazancıoğlu' adıyla anılan Elia Kazan, 4 yaşında New York'a göç etti. Ancak ata memleketi ile bağını koparmayan Elia Kazan, sonraki yıllarda bölgeyi birçok kez ziyaret etti. Öte yandan ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın babası ünlü avukat Robert Kardashian'ın babaannesinin de Germirli Türk olduğu, Sivaslı bir Ermeni ile evlendikten sonra Los Angeles'a göç ettiği belirtildi.

'KARDEŞÇE YAŞAMIŞLAR'

Geçmişte Ermenilerle birlikte 3 medeniyete ev sahipliği yapan hala Ermeni kiliselerinin bulunduğu 12 bin nüfuslu Germir Mahallesi sakinleri, ABD Başkanı Biden'in sözde 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, soykırım iddiasına tepki göstererek, "ABD'nin tarihini ve geçmişini bilmeyerek bu tür soykırım iddiasını desteklemesini esefle kınıyorum. Atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Ermeni, Rum ve Türkler burada bir arada kardeşçe yaşadılar. Germir'de 1'i kaya olmak üzere 4 kilise, 2 tarihi camimiz var. Burada herhangi bir kötülük olmadan geçmiş yıllarda kardeşçe yaşamışlar. Ermeniler o dönemde ramazan ayında çocuklarına 'Müslümanlar oruç tutuyor' diye ekmek ve meyve dahi vermemişler. Gayet uyum içerisinde bir yaşam sürülmüş. Birbirleri ile kız alıp, oğlan verip dünür olmuşlar. Ermenilerin Germir'den ayrılıkları 1920'li yıllara dayanır. O zaman Germir halkı, üzülerek giden Ermeni halkına 'gitmeyin' dedi" ifadelerini kullandı.

'ÖYLE OLSA ELİA KAZAN BURAYA GELİR MİYDİ?'

Amerikalı Eli Kazan'ın 4 yaşına kadar Germir'de yaşadığını belirten Kapısız, "ABD'li olarak bilinen aslında Germirli ünlü film yönetmeni Elia Kazan buralıdır. Belirli dönemlerde buraya gelir, ziyaret ederdi. Mahalle sokaklarında yürürdü. Germir halkı da sıcak karşılardı. Böyle bir soykırım olmuş olsa Elia Kazan o rahatlıkla buraya gelebilir miydi? Kim Kardashian'ın ebesinin Germirli olduğu biliniyor. Köyümüze zaman zaman Ermeni misafirlerimiz ataları için geliyorlar. Böyle bir soykırım olmuş olsa bu insanlar ata topraklarına nasıl gelsinler? Ben Amerika'yı kınıyorum" diye konuştu.

'BİZ ERMENİLERLE KARDEŞÇE YAŞADIK'

Germir'de yaşayan İrfan Akbulut ise, "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla burada 'soykırım' diye bir şey yaşanmamış. Olsa duyar, bilirdik. Başka yerlerde olduğunu da duymadık. Biz Ermenilerle kardeşçe yaşadık. Benim babaannem Ermeni kadının evinde çalıştı. Babam 'O kadının ekmeği ile büyüdük' derdi. Çok samimi bir hayat vardı. Soykırım yapmadık. Bizim 200 bin Çanakkale şehidimiz var. Onların canına kim kıydı? Onlara ne diyecekler?" diye konuştu. Germirli Niyazi Ataoğlu da, "Atalarımız Ermenilerle kardeş gibi yaşamışlar. Buranın bir kısmı Ermeni, Rum ve Türk mahallesidir. Tatlı muhabbetleri olmuş. ABD'li yönetmeni Elia Kazan Germirlidir. Kendisi buraya gelmiştir. Atalarımızın Ermenilerle hiçbir kavgası olmamıştır" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ
KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Elia Kazan, Soykırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ ABD'Lİ ELİA KAZAN VE KARDASHİAN'IN ATA MEMLEKETİNDEN 'SOYKIRIM' TEPKİSİ - Son Dakika


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