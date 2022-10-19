ABD'li emekli amirallerin Avustralya'ya yüksek ücretlerle danışmanlık yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'li emekli amirallerin Avustralya'ya yüksek ücretlerle danışmanlık yaptığı ortaya çıktı

19.10.2022 20:40
ABD'li emekli amirallerin Avustralya'ya yüksek ücretlerle danışmanlık yaptığı ortaya çıktı

ABD ordusundan emekli olan amirallerin Avustralya'ya yüksek ücretlerle askeri danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

ABD ordusundan emekli olan amirallerin Avustralya'ya yüksek ücretlerle askeri danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

Washington Post (WP), 2015'ten bu yana ABD'li emekli 6 amiral, 3 eski donanma mensubu ve 3 gemi inşa uzmanının Avustralya'ya danışmanlık hizmeti verdiğine dair belgelere ulaştı.

Son yıllarda, Avustralya deniz kuvvetlerinin ABD'li askerlerden danışmanlık hizmeti alımında artış görülürken 2015'ten bu yana toplamda bu hizmetler için yaklaşık 10 milyon dolar para ödendi.

Belgelere göre, 6 amiralin, donanmanın modernleştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyeti karşılığında Avustralya hükümetiyle kişi başı yaklaşık 800 bin dolarlık sözleşmeler yaptığı tespit edildi.

Amirallerin Avustralya'ya danışmanlık izinleri kısa sürede verildi

ABD yasalarına göre, emekli ordu mensuplarının yabancı devletlere danışmanlık vermeleri Beyaz Saray'ın iznine tabi iken WP'nin ulaştığı belgelerde Avustralya için çalışan amirallerin izinleri bir haftadan kısa sürede çıktı. Ayrıca iki emekli amiral ise emekliliklerinin birinci ayında Avustralya'ya danışmanlık vermeye başladı.

ABD'li emekli paşalardan bazılarının Avustralya'ya danışmanlık verirken aynı zamanda ABD Donanması'nın bazı gemi inşa projelerinde de danışmanlık yaptığı görüldü.

Söz konusu 6 amiralden biri, geçen yıl, nükleer denizaltı inşa eden bir Amerikan şirketinin yönetim kurulu başkanı da olduğu gerekçesiyle Avustralya hükümetine verdiği danışmanlığı sonlandırdı.

Emekli bir ABD'li amiral ise savunma bakan yardımcısı olarak görev yapmak ve denizaltı programını denetlemek üzere Avustralya hükümeti tarafından 2 yıllığına işe alındı.

ABD ve İngiltere, "AUKUS" adı verilen güvenlik iş birliği kapsamında Fransa ile geçen yıl denizaltı imalat anlaşmasını iptal eden Avustralya ile nükleer denizaltı teknolojisini paylaşma kararını almıştı. Projenin toplam maliyetinin ise 106 milyar doları bulabileceği kaydediliyor.

Avustralya'nın hangi tür denizaltıları satın alacağı ve ne kadara mal olacağı da dahil olmak üzere bazı konular hala belirsizliğini korurken müzakerelerin Mart 2023'e kadar sürmesi planlanıyor.

Savunma uzmanları ise Avustralya'nın deniz gücünün geliştirilmesinin ABD'nin Asya'daki ulusal çıkarlarına hizmet edebileceği ancak ABD donanmasının kendi envanterine katmayı planladığı ekipmanların üretimini ise geciktirebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'li eski askerlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere başka ülkelere de askeri danışmanlık hizmeti verdiği ve sadece son 7 yılda BAE'ye danışmanlık yapan emekli asker sayısının 280'i bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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