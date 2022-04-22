ABD'li eski boks şampiyonu Mike Tyson uçakta bir yolcuyu yumrukladı - Son Dakika
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ABD'li eski boks şampiyonu Mike Tyson uçakta bir yolcuyu yumrukladı

22.04.2022 17:50
ABD'li eski boks şampiyonu Mike Tyson uçakta bir yolcuyu yumrukladı

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın San Francisco'da uçakta beklerken kendisini rahatsız eden bir yolcuyu yumrukladığı belirtildi.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın San Francisco'da uçakta beklerken kendisini rahatsız eden bir yolcuyu yumrukladığı belirtildi.

TMZ sitesinde yayınlanan videoda, birinci sınıf kabinde sessiz şekilde oturarak uçağın kalkmasını bekleyen Tyson'ı arka koltukta oturan ve sarhoş olduğu sanılan diğer bir yolcunun defalarca söz ve el kol hareketleriyle rahatsız ettiği görüldü. Cep telefonu ile çekilen videoda daha sonra Tyson'ın yerinden kalkarak söz konusu yolcuyu birkaç kez yumrukladığı görüldü.

Arbede üzerine uçağa çağırılan San Francisco polisinin, Tyson ve tacizci yolcuyu gözaltına aldığı, ilk sorgulamanın ardından soruşturmayı sürdürmek üzere ikisini de serbest bıraktığı kaydedildi.

Tyson'ın temsilcisi tarafından Associated Press'e yapılan yazılı açıklamada, "Maalesef, Tyson bir uçuşta koltuğunda otururken onu taciz eden ve şu şişesi fırlatan saldırgan bir yolcuyla olay yaşadı." ifadesi kullanıldı.

Olayın yaşandığı Jet Blue hava yolu firmasına ait uçağın San Francisco'dan Florida'ya gitmek üzere havalimanında bulunduğu bildirildi.

Kariyerinde 44'u nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 55 yaşındaki emekli boksör Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı.

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San Francisco, Mike Tyson, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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