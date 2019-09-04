Son Dakika Haberleri: ABD'li eski diplomatlardan Trump'a uyarı: Afganistan'dan asker çekmek iç savaşı tetikleyebilir
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ABD'li eski diplomatlardan Trump'a uyarı: Afganistan'dan asker çekmek iç savaşı tetikleyebilir

23 dakika önce

ABD'li kıdemli dokuz diplomat, Trump yönetimini, Taliban'ı, Kabil hükümetiyle anlaştırmadan sadece kendilerinin el sıkışıp, Afganistan'dan çekilmesi halinde ülkenin topyekun bir iç savaşa sürüklenebileceği ve ülkenin teröristler için bir kez daha sığınak haline gelebileceği konusunda uyardı

ABD'li eski diplomatlardan Trump'a uyarı: Afganistan'dan asker çekmek iç savaşı tetikleyebilir, System.String[]

" Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan asker çekmesi, bu ülkede önü alınamayacak amansız bir iç savaşı tetikleyebilir."


Bu ifadeler, Donald Trump yönetiminin Taliban'la prensipte anlaşıp 135 gün içerisinde 5 bin Amerikan askerini Afganistan'dan çekme taahhüdünün ardından geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:08 
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