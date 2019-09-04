ABD'li eski diplomatlardan Trump'a uyarı: Afganistan'dan asker çekmek iç savaşı tetikleyebilir
23 dakika önce
ABD'li kıdemli dokuz diplomat, Trump yönetimini, Taliban'ı, Kabil hükümetiyle anlaştırmadan sadece kendilerinin el sıkışıp, Afganistan'dan çekilmesi halinde ülkenin topyekun bir iç savaşa sürüklenebileceği ve ülkenin teröristler için bir kez daha sığınak haline gelebileceği konusunda uyardı
" Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan asker çekmesi, bu ülkede önü alınamayacak amansız bir iç savaşı tetikleyebilir."
Bu ifadeler, Donald Trump yönetiminin Taliban'la prensipte anlaşıp 135 gün içerisinde 5 bin Amerikan askerini Afganistan'dan çekme taahhüdünün ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:08
"Fazla ses çıkartıyorsunuz" diyerek karı-kocaya kurşun yağdırdı Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi! Kilosu 3,5 liradan satılıyor Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı: Örgütün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadı Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız