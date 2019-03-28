Son Dakika Haberleri: ABD'li Eski İstihbarat Görevlisi Gizli Bilgi Çaldığını İtiraf Edecek

ABD'li Eski İstihbarat Görevlisi Gizli Bilgi Çaldığını İtiraf Edecek

15 dakika önce

NEW ABD istihbarat tarihinin en büyük "güvenlik ihlalinin" faili olmakla suçlanan eski istihbarat görevlisi Hal Martin'in suçunu itiraf edeceği bildirildi.

ABD'li Eski İstihbarat Görevlisi Gizli Bilgi Çaldığını İtiraf Edecek, System.String[]
NEW ABD istihbarat tarihinin en büyük "güvenlik ihlalinin" faili olmakla suçlanan eski istihbarat görevlisi Hal Martin'in suçunu itiraf edeceği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) 23 yıl boyunca farklı istihbarat ajansları ile anlaşma yapan şirketler için üstlenici olarak çalışan ve ABD hükümetinden izni olan 54 yaşındaki Martin, bugün Baltimore'da hakim karşısına çıkacak.

Martin'in avukatı Jim Wayda, yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmada suçunu kabul edeceğini söyledi.

Maryland'deki evinde 2017'de tutuklanan Martin, "gizli bilgileri çalmakla" suçlanmıştı.

Martin'in, aralarında gizli bilgilerin de yer aldığı 50 terabayt büyüklüğündeki dosyaları, evi ve arabasındaki harici belleklerde sakladığı ortaya çıkmıştı.

Martin'in çaldığı dosyalar arasında NSA'nın iletişim programının gelecek planları ve teknik detaylarını içeren belgelerin de olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:54 Kaynak: AA

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