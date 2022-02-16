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ABD'li FBI ajanı, siyahi Arbery'yi öldürenlerin ırkçı yazışmalarını ortaya çıkardı - Son Dakika

ABD'li FBI ajanı, siyahi Arbery'yi öldürenlerin ırkçı yazışmalarını ortaya çıkardı

16.02.2022 22:49
ABD'li FBI ajanı, siyahi Arbery'yi öldürenlerin ırkçı yazışmalarını ortaya çıkardı

NEW ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siyahi Ahmaud Arbery'yi öldürmekten hüküm giyen ve ayrıca federal nefret suçları davasında yargılanmaları devam eden üç beyaz adamdan ikisinin mesajlaşmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında defalarca ırkçı hakaretler kullandığını tespit etti.

NEW ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siyahi Ahmaud Arbery'yi öldürmekten hüküm giyen ve ayrıca federal nefret suçları davasında yargılanmaları devam eden üç beyaz adamdan ikisinin mesajlaşmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında defalarca ırkçı hakaretler kullandığını tespit etti.

FBI istihbarat analisti Amy Vaughan, ABD'nin Georgia eyaletinde 23 Şubat 2020'de Arbery'yi katleden beyaz Amerikalılar hakkında açılan nefret suçları davasının duruşmasında, Travis McMichael ve William Bryan'ın düzinelerce yazışmada siyahilere hakaret için kullanılan "Nigger" kelimesine yer verdiklerini belirtti.

Vaughan, ifadesinde, McMichael'ın Facebook sohbetlerinde de Afro-Amerikalıları tanımlamak için sık sık aynı kelimeyi kullandığı, siyahileri aşağılayan görseller paylaştığı bilgisini aktardı.

Bryan'ın bir kaç yıl boyunca Martin Luther King'i anma gününde ırkçı mesajlar paylaştığını vurgulayan Vaughan, Arbery'nin öldürülmesine yakın günlerde bir arkadaşına gönderdiği mesajda kızının siyahi biriyle çıktığına üzüldüğünü ifade ettiğini aktardı.

Olay

Georgia eyaletinin Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan bir siyahiye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Davayı gören mahkeme, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 beyaz Amerikalıyı ömür boyu hapse mahkum etmişti.

1 Şubat'ta ABD'li federal yargıç, Arbery'nin katillerine karşı açılabilecek nefret suçlarını önlemeye yönelik savunma anlaşmasını reddetmişti.

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Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Travis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li FBI ajanı, siyahi Arbery'yi öldürenlerin ırkçı yazışmalarını ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li FBI ajanı, siyahi Arbery'yi öldürenlerin ırkçı yazışmalarını ortaya çıkardı - Son Dakika
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