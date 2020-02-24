ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu - NEW - Son Dakika

ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu - NEW

6 saat önce

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu.

New York'ta, Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada jüri kararını açıkladı.

Weinstein, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulundu.

Birinci derecede tecavüz ve şiddet içeren cinsel saldırı iddialarından suçsuz bulunan Weinstein, jürinin kararını açıklamasının hemen ardından gözaltına alındı.

5 milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

Hakimin, Weinstein'ın ne kadar ceza alacağına karar vereceği ceza duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #meetoo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve #meetoo hareketini başlatmıştı.

ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:29 Kaynak: AA
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