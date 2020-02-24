ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu (2) - NEW - Son Dakika

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ABD'li film yapımcısı Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu (2) - NEW
6 saat önce
Douglas Wigdor'un açıklamaları Harvey Weinstein'ın avukatının açıklamaları Harvey Weinstein davasında mağdurların avukatı Douglas Wigdor basın açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Douglas Wigdor'un açıklamaları
Harvey Weinstein'ın avukatının açıklamaları Harvey Weinstein davasında mağdurların avukatı Douglas Wigdor basın açıklaması yaptı.
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