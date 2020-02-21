ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW - Son Dakika

ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW

45 dakika önce

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşmasının ardından New York Yüksek Mahkemesi'nden ayrıldı.

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşmasının ardından New York Yüksek Mahkemesi'nden ayrıldı.

ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:21 Kaynak: AA
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