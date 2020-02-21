ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW - Son Dakika

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ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın New York'taki davası sürüyor - NEW
45 dakika önce
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşmasının ardından New York Yüksek Mahkemesi'nden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:21 Kaynak: AA
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşmasının ardından New York Yüksek Mahkemesi'nden ayrıldı.
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