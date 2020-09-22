ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu - Güvenlik kamerası - Son Dakika

ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu - Güvenlik kamerası

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

ABD'li gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek, Samsun'dan kiraladıkları araç ve özel şoförle sabah saatlerinde konaklayacakları Karaköy'deki otele geldi.

Otelin önüne geldiklerinde eşi Andre Vltchek'in hareket etmediğini gören Rossie İndira Vltchek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vltchek'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu - Güvenlik kamerası

Amerika Birleşik Devletleri, Karaköy, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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