ABD'li gazeteci Danny Fenster aylar sonra ailesine kavuştu - Son Dakika

Myanmar'da yaklaşık 6 ay hapis yattıktan sonra dün serbest bırakılan ABD'li gazeteci Danny Fenster, bugün ABD'nin New York eyaletine dönerek ailesine kavuştu.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koyduğu Myanmar'da Askeri Mahkeme, Mayıs ayında Yangon Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alınarak Insein hapishanesine konulan ABD'li gazeteci Danny Fenster'ı, 12 Kasım'da suçlu bulmuş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Askeri Mahkeme kararının ardından ABD'li yetkililer, Fenster'ın serbest bırakılması için harekete geçmiş, ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson'ın yardımıyla yürütülen müzakereler kapsamında Fenster, dün serbest bırakılmıştı. Myanmar'da yaklaşık 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmasının ardından dün ABD'ye dönmek üzere yola çıkan gazeteci Fenster, bugün ABD'nin New York eyaletinde yer alan ailesinin yanına geri döndü. New York'a ulaşmasının ardından Fenster yaptığı açıklamada, evde olmanın "inanılmaz bir his" olduğunu belirterek, "Uzun bir zaman oldu, çok uzun zamandır çok yoğun bir şekilde hayal ettiğim bir an. Hayal ettiğim her şeyden daha üstün" ifadelerini kullandı. Fenster, yapacağı ilk şeyin tıraş olmak ve saçını kestirmek olduğunu belirterek, daha sonra başka bir mahkumdan hediye olduğunu söylediği bir örgü şapka taktı.

Ayrıca Fenster'ın annesi Rose yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "kabus" olarak nitelendirirken, Babası Buddy ise, "Harika hissediyor, güvende, tek istediğimiz bu" ifadelerini kaydetti.

"FENSTER'IN SEVDİKLERİYLE YENİDEN BAĞLANTI KURABİLECEĞİ İÇİN ÇOK MİNNETTARIZ"

Richardson dün yaptığı bir açıklamada, Fenster'ın serbest bırakılmasının ardından ailesiyle tekrar buluşabileceği için mutlu olduklarını bildirerek, "Büyük tersliklere rağmen Fenster'ın bunca zamandır onu savunan sevdikleriyle yeniden bağlantı kurabileceği için çok minnettarız" dedi.

Öte yandan ABD'li gazeteci Danny Fenster, geçtiğimiz Mayıs ayında ABD'ye gitmek üzere Yangon Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alınarak Insein hapishanesine konulmuştu. Myanmar'da Askeri Mahkeme, 12 Kasım'da Fenster'ı göçmen yasasını, yasaklanan kurum yasasını ihlal etmekten ve orduya karşı muhalefeti teşvik etmekten suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından ABD'li yetkililer harekete geçerek, Fenster'ın serbest bırakılması için Myanmarlı yetkililerle müzakerelere başlamıştı. New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Richardson'ın yardımıyla yürütülen müzakereler ise başarıyla sonuçlanmış ve Yangon merkezli online haber dergisi Frontier Myanmar'ın Yazı İşleri Müdürü ve daha önce, darbeden bu yana orduyu eleştiren bağımsız bir haber sitesi olan Myanmar Now'da çalışan Fenster, dün Richardson'a teslim edilerek serbest bırakılmıştı.

(İHA)